Fenerbahçe-Twente
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Andly Madley yönetecek.
Hollandalı rakiple 21. karşılaşma
Kanarya, daha önce Twente ile 2009-10 sezonu Avrupa Ligi H Grubu’nda kozlarını paylaşmıştı. Temsilcimiz deplasmanda 1-0 kazanırken, Kadıköy’de 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha önce Hollanda takımlarıyla toplamda 20 kez karşı karşıya geldi. SarıLacivertliler 7 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimiz 19 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Twente: Unnerstall, Brenet, Proper, Hilgers, M.Rots, Sadilek, Kjolo, Vlap, Stejin, Ugalde, Van Wolfswinkel