Kanarya, daha önce Twente ile 2009-10 sezonu Avrupa Ligi H Grubu’nda kozlarını paylaşmıştı. Temsilcimiz deplasmanda 1-0 kazanırken, Kadıköy’de 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha önce Hollanda takımlarıyla toplamda 20 kez karşı karşıya geldi. SarıLacivertliler 7 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimiz 19 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.