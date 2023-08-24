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Spor

CANLI | Fenerbahçe-Twente

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente ile karşılaşacak. Fenerbahçe-Twente maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:56 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Twente

Fenerbahçe-Twente

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Andly Madley yönetecek.

Hollandalı rakiple 21. karşılaşma

Kanarya, daha önce Twente ile 2009-10 sezonu Avrupa Ligi H Grubu’nda kozlarını paylaşmıştı. Temsilcimiz deplasmanda 1-0 kazanırken, Kadıköy’de 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha önce Hollanda takımlarıyla toplamda 20 kez karşı karşıya geldi. SarıLacivertliler 7 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 9 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimiz 19 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Twente: Unnerstall, Brenet, Proper, Hilgers, M.Rots, Sadilek, Kjolo, Vlap, Stejin, Ugalde, Van Wolfswinkel


#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Twente
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