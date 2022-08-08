Spor Kadıköydeki maçta gol düellosu Fenerbahçe puan kaybıyla başladı
FUTBOL FUTBOL

Kadıköy'deki maçta gol düellosu: Fenerbahçe puan kaybıyla başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Ümraniyespor özet
Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45 3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topta Lincoln, savunma arkasına sarkan Valencia'yı düşündü. Valencia topa yetişemedi.

52. dakikada Ümraniyespor'da Adel Bettaieb kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

67. dakikada Ümraniyespor, Gheorghe'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda yay üzerine doğru gönderilen topa Valentin Gheorghe yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

70. dakikada savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle çizgi üzerinde yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic şutunda fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, 90+2. dakikada Berisha ile skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'de sol çaprazda topla buluşan Lincoln gelişine vurdu top savunmadan döndü. Dönen topu alan Zajc iki kişinin arasından çıktı ve Berisha'ya bıraktı. Berisha'nın vuruşunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.
Kadıköyde sürpriz skor

Kadıköy'de sürpriz skor

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı
Yeni transfer ıslıklandı

Yeni transfer ıslıklandı

​Fenerbahçeliler büyük tepki gösterdi.
Şehidimiz var

​Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber.

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​TOKİ'nin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı.

​Ukraynalı gelin Alina 'Amine' ismini aldı.

​Türkiye'den almak için harekete geçtiler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki.

​Kuvvetli sağanak 12 kentte etkili olacak.

​Cam silerken düştü, kızının feryadı boğazları düğümledi.

Şehit babası imam gönül köprüsü kuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.