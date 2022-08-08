Kadıköy'deki maçta gol düellosu: Fenerbahçe puan kaybıyla başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

1. dakikada sol kanattan Del Valle'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Geraldo'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, topu çelen kaleci Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertilerin sağ kanattan Lincoln ile kullandığı kornerde ön direğe kesilen ve Gustavo Henrique'nin arkaya aşırmak isterken kafasını sıyıran top, savunmada Durel Avounou'nun eline çarptı. Devam eden oyunda VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı kararı verdi.

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19. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia, topu kalenin sağ alt köşesinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada ceza sahası önünde Szalai'den seken topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuz, sağ ayağının üstüyle şut çekti. Kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.

29. dakikada sol çizgide pası alan Lenjani'nin ortasında Glumac'ın kafa şutuyla top sağ köşeden ağlarla buluştu. Pozisyonda kale önünde duran Mrsic'in ofsayta neden olup olmadığına VAR'dan bakıldı ve incelemeden sonra gol geçerlilik kazandı: 1-1.

45 3. dakikada sarı-lacivertliler 2. golü buldu. Ferdi'nin pasıyla topla buluşan King, topu sağ kanattan ceza sahası içine koşu yapan Rossi ile buluşturdu. Rossi'nin sağ çizgiden attığı pasla buluşan Valencia'nın dokunuşuyla meşin yuvarlak bir kez daha ağlara girdi: 2-1.

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İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topta Lincoln, savunma arkasına sarkan Valencia'yı düşündü. Valencia topa yetişemedi.

52. dakikada Ümraniyespor'da Adel Bettaieb kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi. Gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

67. dakikada Ümraniyespor, Gheorghe'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda yay üzerine doğru gönderilen topa Valentin Gheorghe yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

70. dakikada savunma arkasına sarkan Onur Ayık, Luan Peres'in müdahalesiyle çizgi üzerinde yerde kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic şutunda fileleri havalandırdı.

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Fenerbahçe, 90+2. dakikada Berisha ile skoru 3-3'e getirdi. Fenerbahçe'de sol çaprazda topla buluşan Lincoln gelişine vurdu top savunmadan döndü. Dönen topu alan Zajc iki kişinin arasından çıktı ve Berisha'ya bıraktı. Berisha'nın vuruşunda top ağlarla buluştu.

Karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.