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Fenerbahçe - Ümraniyespor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 21:45'te başlayacak. Maça kısa bir süre kala iki takımın da muhtemel ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11ler
Fenerbahçe - Ümraniyespor canlı maç izle

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 21:45'te başlayacak.

Fenerbahçe-Ümraniyespor canlı izle

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

  • Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia, Emre Mor.

Ümraniyespor'un muhtemel ilk 11'i

  • Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Jesus'tan görev bekleyecekler

Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Taraftarlar biletleri tüketti

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor maçı için satışa sunulan bütün biletleri satın aldı.
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