Fenerbahçe - Ümraniyespor (CANLI) Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Ağustos Pazartesi) saat 21:45'te başlayacak. Maça kısa bir süre kala iki takımın da muhtemel ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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