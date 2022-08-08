Fenerbahçe - Ümraniyespor (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlıyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 8 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Fenerbahçe-Ümraniyespor canlı izle
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını beIN SporTS ekranlarından izleyebilir, haberimizin içerisinden ise anlık olarak canlı anlatımı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
- Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia, Emre Mor.
Ümraniyespor'un muhtemel ilk 11'i
- Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Gagnidze, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Adel Bettaieb.
Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin cumartesi günkü idmanda bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin maçın kadrosunda olması beklenmiyor.
Jesus'tan görev bekleyecekler
Avrupa maçlarında görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski de, Jesus'un görev vermesi halinde Kadıköy'deki ilk maçta taraftarla buluşacak.
Taraftarlar biletleri tüketti
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor maçı için satışa sunulan bütün biletleri satın aldı.