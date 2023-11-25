|
Spor

Galatasaray-Alanyaspor

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:04 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray-Alanyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, zirve yarışında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden alacağı en az bir puanla birlikte, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak zirveye yükselecek. Saat 19.00’daki maç beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Alanyaspor
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dev maçta kazanan çıkmadı: Manchester City evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET