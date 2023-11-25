Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, zirve yarışında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden alacağı en az bir puanla birlikte, maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak zirveye yükselecek. Saat 19.00’daki maç beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.