Galatasaray-Giresunspor

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenerek başladı.

İlk kez taraftarı önünde

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkıyor. Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor’a 3-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferoviç

Giresunspor: Onurcan, Alper Uludağ, Perez, Hayrullah, Sergen, Eguskiza, Traore, Doğan Can, Murat Cem, Rijad Bajic, Serginho