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Galatasaray-Giresunspor

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Bu sezon ilk defa seyircisi önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Galatasaray-Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Galatasaray-Giresunspor maçı kaç kaç?
Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenerek başladı.

İlk kez taraftarı önünde

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkıyor. Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor’a 3-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

  • Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferoviç

Giresunspor: Onurcan, Alper Uludağ, Perez, Hayrullah, Sergen, Eguskiza, Traore, Doğan Can, Murat Cem, Rijad Bajic, Serginho

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