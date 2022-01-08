​Galatasaray-GZT Giresunspor

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Yeni bir dönemin başlangıcı olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuştu. Hızlı tren hattının açılması ile yeni bir dönemin başlangıcının da yapıldığını belirten Erdoğan, ''Ankara-Sivas hatlarını da ilave ettiğimizde Konya bölgesi hızlı trenle ulaşılabilir bir yere gelecek.'' dedi. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresi 1 saat 20 dakikadan 40 dakikaya kadar inecek.