​Galatasaray-GZT Giresunspor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
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