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Galatasaray-GZT Giresunspor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Galatasaray-GZT Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Galatasaray-GZT Giresunspor maçı kaç kaç?
​Galatasaray-GZT Giresunspor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile GZT Giresunspor, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
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