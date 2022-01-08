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Aslantepe'de kazanan GZT Giresunspor

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'a 11. dakikada Suleymanov'un attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımın, lider Trabzonspor ile olan puan farkı 22'ye yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
GZT Giresunsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 11. dakikada Magomed Suleymanov'un attığı golle 1-0 kazandı.

Zirveden 22 puan uzakta kaldı

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray 27 puanda kalırken, lider Trabzonspor ile olan puan farkı da 22'ye yükseldi. GZT Giresunspor ise puanını 25'e yükseldi.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. GZT Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GZT Giresunspor 2 haftanın ardından kazandı

Ligde son olarak sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor, o karşılaşmadan sonra oynadığı 2 mücadeleyi de kazanamamıştı. Başakşehir'e 3-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi, sahasında Hatayspor'a da 1-0 mağlup olmuştu. Bu mücadelelerin ardından deplasmanda Galatasaray' 1-0 yenen GZT Giresunspor 2 maç sonra galibiyet aldı.

  • Galatasaray son 11 haftada 2 maç kazandı
  • Galatasaray ligde oynadığı son 11 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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