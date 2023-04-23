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Spor

CANLI | Galatasaray-Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray-Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:10 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.


İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.
Karagümrük:
Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Lawrence, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne.


Volkan Bayarslan düdük çalacak

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.


4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.


#Süper Lig
#Galatasaray
#karagümrük
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