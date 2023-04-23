Galatasaray ile Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.
Galatasaray’da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.