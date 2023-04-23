Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor.