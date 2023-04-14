Galatasaray-Kayserispor
Süper Lig'in 29.haftasında lider Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, (Kazımcan), Oliveira, Torreira, Zaniolo (Rashica), Mertens, Kerem, Icardi.
Kayserispor
: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam.
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1 saat önce