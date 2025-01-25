Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek. Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçında da VAR’da yer almıştı.