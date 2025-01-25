Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek. Pawel Raczkowski, Süper Lig’de dün oynanan Samsunspor - Gaziantep FK maçında da VAR’da yer almıştı.