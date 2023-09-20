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Spor

CANLI | Galatasaray-Kopenhag

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Galatasaray-Kopenhag maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

17:31 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray-Kopenhag

Galatasaray-Kopenhag

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Ziyech, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Falk, Claesson, Elyounoussi, Achouri, Bardghji, Oskarsson

Galatasaray, 17. kez gruplarda

Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
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