Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı.