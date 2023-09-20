Galatasaray-Kopenhag
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Ziyech, Icardi
Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, Meling, Falk, Claesson, Elyounoussi, Achouri, Bardghji, Oskarsson
Galatasaray, 17. kez gruplarda
Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı.