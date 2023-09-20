Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray ve Kopenhag, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.





Galatasaray maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'i ile başladı. Kopenhag ise Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves, Achouri, Larsson, Elyounoussi 11'i ile sahaya çıktı.





Karşılaşmaya ev sahibi takım hızlı başladı. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu ile üst üste fırsatlar kaçıran Galatasaray, 35'te kalesinde gol gördü. Muslera'nın uzaklaştırmak istediği topu alan Elyounoussi, takımını atağa kaldırdıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Sağdan yapılan ortada arka direkteki Lerager meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisine indirdi. Burada göğsüyle topu önüne alan Elyounoussi'nin vuruşunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.





İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray oyun olarak düştü, Kopenhag ise üst üste pozisyonlar üretti. Konuk takım 58'de Diogo Goncalves ile farkı 2'ye çıkardı.





İkinci yarıda Zaha, Tete, Sergio Oliveira, Ndombele ve Barış Alper oyuna girerken, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech ve Victor Nelsson oyundan çıktı.





Sarı kırmızılılar 80'den sonra açıldı. 86'da Sacha Boey ceza sahasında muhteşem bir gol atarak farkı 1'e indirdi. 88'de Zaha'nın pasında Tete skoru eşitledi.





Mücadele 2-2 biterken iki takım da hanesine birer puan yazdırdı.





Sarı kırmızılılar Devler Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim'de deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

Galatasaray-Kopenhag maç özeti

7. dakikada ceza sahası önünde hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağın sahibi olan Mertens, pasını bekletmeden Icardi’ye aktardı. Icardi’nin ceza alanı içi sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Grabara kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ziyech’in orta alana doğru kat edip ceza yayı gerisinden yerden yaptığı vuruş kaleci Grabara’da kaldı.

24. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Achouri’ye, Toreira ve Mertens’in yaptığı ikili sıkıştırmada topun sahibi Galatasaray oldu. Pozisyonun devamında Mertens’ten seken meşin yuvarlağı alan ceza alanındaki Icardi, pasını sol taraftan bindiren Kerem Aktürkoğlu’na verdi. Kerem’in sert vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

GOL

35. dakikada Jelert’in ceza sahası içi sağ tarafından arka direğe ortasında Lerager kafayla topu altıpas önündeki Elyounoussi’ye aktardı. Elyounoussi’nin meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra çektiği şut filelere gitti. 0-1

GOL

58. dakikada Kopenhag yarı sahasından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkarak sol taraftan ceza alanına giren Meling, kaleci Muslera’yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı penaltı noktasının gerisindeki Gonçalves’e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

GOL

86. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Tete, iki rakibinin üzerinden aşırtarak topu altıpas çizgisi önü sağ çaprazındaki Boey’e ulaştırdı. Bu oyuncunun meşin yuvarlak yere düşmeden çektiği sert şut filelere gitti. 1-2

GOL