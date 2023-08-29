Galatasaray-Molde
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Molde'yi konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. İlk karşılaşmayı temsilcimiz deplasmanda 3-2 kazanmıştı
11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Molde: Karlstrøm,Bjørnbak, Ellingsen, Wolff Eikrem, Mannsverk, Brynhildsen, Knudtzon, Kaasa, Breivik, Haugan, Haugen.
308. Avrupa maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.
Devler Ligi elemelerinde 32. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.
17. kez gruplarda yer alacak
Galatasaray, Molde karşısında istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 16 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.