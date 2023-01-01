Galatasaray-Samsunspor
Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Zeki, Kingsley, Osman, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Loura
Galatasaray ile Samsunspor, 61. randevuya çıkacak
Galatasaray ile Samsunspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verebildi.
İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.