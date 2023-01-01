Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile 7. dakikada 1-0 öne geçti. 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kerem, farkı 2'ye çıkardı: 2-0





42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde topu filelere gönderen Abdülkerim Bardakcı, skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.





Konuk Yılport Samsunspor, ikinci yarıya adeta golle başladı. Karadeniz ekibi, 46. dakikada Landry Dimata ile farkı 2!ye indirdi. 60. dakikada Carlo Holse ile bir gol daha bulan Samsunspor, skoru 3-2 yaptı ve puan için umutlandı.





Ancak ev sahibi Galatasaray, yeni transfer Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda,topu takip eden Mauro Icardi ile farkı tekrar 2'ye çıkardı: 4-2





Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.





Bu sonuçla puanını 10 çıkaran ve 1 maçı eksik olan Galasasaray, liderliğe yükseldi.





Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.





Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, Çarşamba günü Kopenhag ile sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücardelesi öncesi de moral depoladı.





Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 1 puanda kaldı..Samsunspor'un 3 Eylül'deki İstanbulspor karşılaşması yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilmişti.





Son 16 resmi maçında kaybetmedi





Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.





"Cimbom" bu sezon ise 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.





Sahasında 19 maçtır yenilmiyor





Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı.





Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray-Samsunspor maç özeti

GOL

7. dakikada Dries Mertens’in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Moryke Fofana pasında sol tarafta topla buluşan Marc Bola’nın son çizgiye inip yerden çevirdi. Kale önünde Landy Dimata’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

GOL

29. dakikada sol tarafta topla buluşan Dries Mertens’in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL

42. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

GOL

46. dakikada Flavien Tait’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Landry Dimata’nın yerden düzgün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

GOL

60. dakikada Samsunspor’da kaleyi karşıdan gören yerden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Carl Holse’nin yaptığı vuruşta barajda bulunan Abdülkerim Bardakcı’ya da çarpan top kaleci Fernando Muslera’nın sağından ağlara gitti. 3-2

GOL

67. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hakim Ziyech’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2











