Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray ile Trabzonspor sezonun ilk derbisine Rams Park'ta çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok
136.kez karşılaşacaklar
Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez fileleri havalandırdı.