Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez fileleri havalandırdı.