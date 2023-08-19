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CANLI | Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:01 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor

Galatasaray-Trabzonspor

Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray ile Trabzonspor sezonun ilk derbisine Rams Park'ta çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut Bozok

136.kez karşılaşacaklar

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez fileleri havalandırdı.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
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