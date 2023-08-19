Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 24.ve 90+3 dakikalarda Icardi kaydetti.

Galatasaray puanını 4 yaptı. Sarı kırmızılılar gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Trabzonspor sezonun ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı. Bordo mavililer ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.