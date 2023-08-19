Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 24.ve 90+3 dakikalarda Icardi kaydetti.
Galatasaray puanını 4 yaptı. Sarı kırmızılılar gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Trabzonspor sezonun ilk yenilgisini yaşadı ve 3 puanda kaldı. Bordo mavililer ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Galatasaray-Trabzonspor maç özeti
5. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sağ tarafından yerden ortaya çıkardığı topa sol çaprazda Angelino gelişine vurdu. Meşin yuvarlak Galatasaraylı oyunculara çarparak auta gitti.
23. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Icardi’nin yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelere gitti. 1-0
25. dakikada sağ taraftan Kerem’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Nelsson kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan bu topu kornere çeldi.
65. dakikada sol taraftan Angelino’nun yerden kale önüne aktardığı pasa Yunus’un yaptığı dokunuşta top kaleci Uğurcan’dan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens’in yeniden yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
85. dakikada ceza sahası içi son çizgisinden Icardi’nin pasında sol çaprazda dar açıda Oliveira topun sahibi oldu. Oliveira’nın ortaya çevirdiği topa Bakambu’nun dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada ceza yayı üzerinden Bakambu’nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluştu. Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top Galatasaray savunmasından döndü. Dönen top Bakambu’ya çarparak kale önüne havalanırken, Enis Destan kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Kaan Ayhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0