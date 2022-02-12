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GZT Giresunspor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç?
GZT Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, karşılaşmada görev yapamayacak. Omzundan yaşadığı sakatlığı atlatan kaleci Altay Bayındır ise uzun süre sonra kadroya dahil edildi.

İlk 11'ler

GZT Giresunspor: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut.

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.

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