Fenerbahçe geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler geriden gelerek 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Enner Valencia ve 53. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 2. dakikada Chiquinho attı. Ayrıca GZT Giresunspor'da Alexis Perez 82. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe 40'a yükseldi, GZT Giresunspor 26 puanda kaldı

Alınan bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltti. GZT Giresunspor ise 26 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe 2 hafta sonra kazandı

Son olarak ligin 23. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamamıştı. Sarı-lacivertli takım bu süreçte Sivasspor ile 1-1 beraber kalırken, sahasında da Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden GZT Giresunspor'un galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu süreçte, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ayrıca GZT Giresunspor ligde oynadığı son 8 karşılaşmada sadece Galatasaray'a karşı kazanabildi.

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İlk yarıdan dakikalar

2. dakikada GZT Giresunspor atağında Sergio soldan getirdiği topu Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Chiquinho, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışına yaptığı ortada Zajc topla buluştu. Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinin dışından yaptığı vuruşunda, top az farkla auta gitti.

11. dakikada sol kanattan Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir, topa vuramadı. Diabate önünde kalan topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

28. dakikada Nazım Sangare'nin defansın arkasına attığı uzun top Valencia'nın önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30. dakikada GZT Giresunspor defanstan çıkmak isterken topu Traore'den kapan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı defansın arkasına sarkan Valencia'ya aktardı. Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

43. dakikada Traore'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Flavio'nun boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top Altay Bayındır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

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