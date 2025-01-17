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Hatayspor - Galatasaray (CANLI)

Hatayspor - Galatasaray (CANLI)

Haber Merkezi
18:5517/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
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Galatasaray-Hatayspor maçından bir kare
Galatasaray-Hatayspor maçından bir kare

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Hatayspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Hatayspor:
Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Abdulkadir, Görkem, Joelson, Rivas, Aboubakar
Galatasaray:
Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.

Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonundan Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelede AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.


23 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.


4 isim sınırda

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.



#Galatasaray
#Hatayspor
#Süper Lig

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