Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonundan Jan Boterberg VAR koltuğunda oturacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın'ın düdük çalacağı mücadelede AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.