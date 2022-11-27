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CANLI | Hırvatistan-Kanada

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor. Hırvatistan-Kanada maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Hırvatistan-Kanada maçı kaç kaç?
Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor.

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. F Grubu'nda oynanacak olan ikinci hafta maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk maçlarda Hırvatistan, Fas ile 0-0 berabere kalmıştı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 kaybetmişti.

Grupta diğer oynanan karşılaşmadaysa Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. İkinci sırada bulunan Belçika'nın 3 puanı bulunuyor.

İlk 11'ler belli oldu

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic

Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Laryea, Buchanan, Hutchinson, Eustáquio, Larin, David
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