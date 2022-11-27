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ÖZET | Hırvatistan-Kanada: 4-1

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda öne geçtiği mücadelede Hırvatistan'a 4-1 mağlup olan Kanada, puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti. İlk maçında Belçika'ya 1-0 kaybeden Kanada, Fas ile prestij maçına çıkacak. Hırvatistan ise 4 puanla grupta zirvede yer alıyor. Hırvatistan-Kanada maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvatistan Kanada 4-1 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Hırvatistanlı futbolcuların gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında öne geçen Kanada, skoru koruyamadı ve Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından Kanada, Dünya Kupası'na veda etti.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 37 ile 70. dakikalarda Krameric, 44. dakikada Livaja ve 90+4. dakikada Majer kaydetti. Kanada'nın tek golünü ise 2. dakikada Davies attı.

  • Alınan bu sonucun ardından Hırvatistan 4 puanla zirvede yer alıyor. Kanada ise henüz puanla tanışamadı ve son sırada bulunuyor. İkinci sıradaki Fas 4 puanda, Belçika ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Hırvatistan-Kanada maç özeti

Hırvatistan-Kanada maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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