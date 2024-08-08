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Spor

Iberia Tiflis - Başakşehir (CANLI)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibine konuk oluyor. Iberia Tiflis - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
17:29 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:06 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehirli oyuncular
Başakşehirli oyuncular

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Iberia Tiflis:
Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne
Başakşehir:
Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek



#Başakşehir
#Iberia Tiflis
#UEFA Konferans Ligi
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