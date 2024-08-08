Başakşehirli oyuncular
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Iberia Tiflis:
Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne
Başakşehir:
Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
#Başakşehir
#Iberia Tiflis
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce