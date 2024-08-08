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Iberia Tiflis 0-1 Başakşehir (ÖZET)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibini 1-0 mağlup etti. Iberia Tiflis - Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
20:45 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:19 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Başakşehirli oyuncular
Başakşehirli oyuncular

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Iberia Tiflis ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, tur kapısını araladı.


Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada Davidson kaydetti.


Iberia Tiflis - Başakşehir maç özeti

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.


45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.


83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.


87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1


Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.


Iberia Tiflis 0-1 Başakşehir golü izle



Iberia Tiflis - Başakşehir maç özeti izle



#Başakşehir
#Iberia Tiflis
#UEFA Konferans Ligi
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