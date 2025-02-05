Trabzonspor, deplasmanda İskenderunspor ile karşılaşıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 13.00'te başlayacak mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
İskenderunspor:
Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kerem, Mehmet, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Muhammet
Trabzonspor:
M. Taha, Batagov, Lundstram, Malheiro, Eren, Ozan, Mendy, Cham, Cihan, Sikan, Enis
#Türkiye Kupası
#İskenderunspor
#Trabzonspor