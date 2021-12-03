Beşiktaş yine kazanamadı: Kartal Kasımpaşa deplasmanında 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Larin’in ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta kaleci Harun’u geçen topu Kasımpaşa savunması çizgi üzerinden kornere gönderdi.
GOL!
- 12. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Can’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf’un çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
33. dakikada savunmada atılan uzun pasta Larin kafayla Batshuayi’ye indirdi. Ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti anca VAR uyarısı sonrası hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.
37. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in ortasında kale önünde Hadergjonaj’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.
49. dakikada Doğucan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Umut kaleciyle karşı karşıya kaldı. Umut’un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’de kaldı.
55. dakikada Ghezzal’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi’nin sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.
68. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın kullandığı kornerde arka direkte oluşan karambolde Welinton vuruşunu yaptı. Kasımpaşa savunmasının çizgi üzerinde yaptığı müdahale ile meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
73. dakikada ceza yayı üzerinden Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin’in müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
80. dakikada Atiba’nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Can’ın kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’dan döndü.
GOL!
- 82. dakikada sol taraftan Eren Elmalı’nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Bozok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Süper Lig'de 15. haftanın açılışında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/BW4kkup7Bd
Süper Lig'de 15. haftanın açılışında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/BW4kkup7Bd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 3, 2021
Josef de Souza cezalı duruma düştü
- Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42’nci dakikada orta sahada Umut Bozok’a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4’üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Josef, Süper Lig’in 16’ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Ersin Destanoğlu 2 maç sonra kalede
- Mert Günok'un GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı kaleci, ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyerken, Ajax ve GZT Giresunspor maçlarında Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok korumuştu.