Kasımpaşa-Trabzonspor
Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30 başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.
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#Trabzonspor
44 dakika önce
Kasımpaşa-Trabzonspor
Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30 başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.
Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Sakaryaspor evinde Manisa FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Sakarya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45’ Deni Milosevic (pen.) ve 90+3 Oğuzhan Akgün'den geldi. Sakaryaspor bu sonuçla maç fazlasıyla 55 puana ulaşarak ligde 2. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Manisa FK maç özetini beIN SPORTS’dan izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
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