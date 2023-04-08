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Spor

CANLI | Kasımpaşa-Trabzonspor

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:38 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Trabzonspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.30 başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Burak Şeker yönetecek.





#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
44 dakika önce
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