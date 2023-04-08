Spor Toto 1. Lig 31. haftasında Sakaryaspor evinde Manisa FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekip Sakarya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45’ Deni Milosevic (pen.) ve 90+3 Oğuzhan Akgün'den geldi. Sakaryaspor bu sonuçla maç fazlasıyla 55 puana ulaşarak ligde 2. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Manisa FK maç özetini beIN SPORTS’dan izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.