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Spor

ÖZET | Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımapaşa sahasında Trabzonspor 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor 2 maç üst üste ligde kazanamamış oldu. Kasımpaşa-Trabzonspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:25 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kasımpaşa-Trabzonspor

Kasımpaşa-Trabzonspor

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 2 maç üst üste ligde kazanamamış oldu. Trabzonspor, deplasmanda 10 yıl sonra Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 29.dakikada Chouiar ile 76.dakikada penaltıdan Eysseric attı. Alınan bu sonuçla Kasımapaşa 32 puana yükselirken, Trabzonspor 44 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk olurken, Trabzonspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kasımpaşa-Trabzonspor maç özeti

15. dakikada Bakasetas’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Gomez’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay’ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada Eysseric’in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan, sol kale direğinin dibine gelen topu son anda kornere çeldi.

GOL

29. dakikada Mounir Chouiar’ın ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

51. dakikada Fall’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, uzak kale direği dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Mounir’in yakın mesafeden sol ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

75. dakikada Kasımpaşa atağında Fall, ceza sahası içinde Denswil’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.

GOL

76. dakikada penaltı atışını kullanmak üzerine topun başına geçen Eysseric’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan filelerle buluştu. 2-0

85. dakikada Hamsik’in sağ taraftan ortasında Gomez yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay’ın son anda çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.


#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Trabzonspor
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