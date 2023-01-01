Beşiktaş, ligin 20. haftasında bugün Kayserispor'a konuk olacak. Son 3 haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, Kayserisporü yenerek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.