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Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
Beşiktaş, ligin 20. haftasında bugün Kayserispor'a konuk olacak. Son 3 haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, Kayserisporü yenerek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef forma giyemeyecek.
Kayserispor-Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak ve beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.