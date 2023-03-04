Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler belli oldu
Kayserispor:
Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.
Fenerbahçe
: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King
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CANLI | Kayserispor-Fenerbahçe
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