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Spor

CANLI | Kayserispor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:14 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler belli oldu
Kayserispor:
Bilal Bayezit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.
Fenerbahçe
: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
2 saat önce
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CANLI | Kayserispor-Fenerbahçe
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