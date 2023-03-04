|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ayrıca Kayserispor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi. Kayserispor-Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 90+5. dakikada Arif Kocaman kaydetti.


Alınan bu üç puanın ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek haftayı Fenerbahçe BAY geçecek. Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.


Kayserispor-Fenerbahçe maçının özeti

3. dakikada sol kanattan Cardoso’nun ortasında ceza sahası içinde Kemen’in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can’ın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.

7. dakikada Lincoln’ün ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Cardosu’nun uzaktan vuruşunda Altay gole izin vermedi.

29. dakikada Thiam’ın ara pasında topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardosu’nun vuruşu Altay’dan döndü.

34. dakikada Cardosu’nun ortasında topa yükselen Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+5. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Ali Karimi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

48. dakikada Gökhan’ın ara pasında topla buluşan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Zajc’ın pasında topu alan Ferdi’nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor’un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+5. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif’in kafa vuruşu filelere gitti.1-2




Kayserispor-Fenerbahçe maç özeti



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor
1 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Jorge Jesus: Sevilla'ya karşı gücümüzü göstereceğiz
Beş liderin Akşener'siz toplantısı sona erdi: '6 Mart'ta adayı açıklıyoruz'
Kaçkar Dağları'nda kayakçıların üzerine çığ düştü
Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Ferdi Kadıoğlu: Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.