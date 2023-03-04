Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 90+5. dakikada Arif Kocaman kaydetti.

Alınan bu üç puanın ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek haftayı Fenerbahçe BAY geçecek. Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.