Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 90+5. dakikada Arif Kocaman kaydetti.
Alınan bu üç puanın ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek haftayı Fenerbahçe BAY geçecek. Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kayserispor-Fenerbahçe maçının özeti
3. dakikada sol kanattan Cardoso’nun ortasında ceza sahası içinde Kemen’in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can’ın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
7. dakikada Lincoln’ün ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Cardosu’nun uzaktan vuruşunda Altay gole izin vermedi.
29. dakikada Thiam’ın ara pasında topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardosu’nun vuruşu Altay’dan döndü.
34. dakikada Cardosu’nun ortasında topa yükselen Kemen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+5. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Ali Karimi’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
48. dakikada Gökhan’ın ara pasında topla buluşan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada Zajc’ın pasında topu alan Ferdi’nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
83. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor’un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+5. dakikada Emrah Başsan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif’in kafa vuruşu filelere gitti.1-2