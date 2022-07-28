Konyaspor - BATE Borisov (CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile birlikte ülkemizi temsil eden Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov'u evinde ağırlıyor.

Konyaspor-BATE Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı skor takibi ve maçla ilgili detaylar ise anbean haberimizde yer alacak.

Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta yine evinde oynadığı maçı, 3-0 gibi net bir skorla kazanarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti. Yeşil-beyazlıların gollerini Bytyqi, Michalak ve Muric kaydetmişti.

Konyaspor-BATE Borisov maçı ilk 11'leri belli oldu

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Konyaspor- BATE Borisov karşılaşmasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Amir, Endri, Muric, Zymer, Sokol.

BATE Borisov: Scherbits, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Oreshkevic, Bocherov, Gromyko, Sazonchik, Bessmertniy, Malkevich, Milic

Konyaspor'da tek eksik

Konyaspor'da, BATE Borisov ile oynanan ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoper Uğurcan Yazğılı bu karşılaşmada görev alamayacak. Temsilcimizde genç futbolcu haricinde başka bir eksik bulunmuyor.

Konyaspor turu geçerse hangi takımla oynayacak?

Konyaspor, BATE Borisov karşısında turu geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk mücadeleyi, deplasmanda oynayan Vaduz 1-0'lık skorla kazanmıştı. Golü ise 53. dakikada Türk asıllı İsveç futbolcu Tunahan Çiçek kaydetmişti.