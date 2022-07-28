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Maccabi Netanya - Başakşehir (CANLI)

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya'ya konuk oluyor. İlk maçta 1-1 berabere kalan Başakşehir, zorlu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Saat 19:45'te başlayacak olan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Maccabi Netanya-Başakşehir maçı kaç kaç? Başakşehir turu geçti mi?
Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabı Netanya ile karşı karşıya geliyor.

İsrail Netanya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı skor takibi ve maçtan detayları haberimizde yer alacak.

Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Netanya ile 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 82. dakikada Szysz kaydetmişti.

İlk 11'ler belli oldu

M. Netanya - Başakşehir mücadelesinin ilk 11'leri de belli oldu. İşte ilk 11'ler:

  • Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.
  • Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak.

"Karşılarında sert bir rakip görecekler"

Mücadele öncesi açıklama yapan Başakşehir'in teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, ilk maçtan daha çok sert bir mücadele olacağını söyledi. Genç teknik adam, turu geçmek için bütün çabayı da göstereceklerini ifade ederek, "Zor bir deplasman olacak ama kazanmak istiyoruz. İlk maçta hakem sertliklere çok izin verdi. Bu kez onlar da karşılarında sert bir rakip bulacak." şeklinde konuştu.

Başakşehir turu geçerse rakibi kim olacak?

Başakşehir'in turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda temsilcisi Breidablik ile Karadağ ekibi Buducnosy Padgorica maçının galibiyle eşleşecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan İzlanda temsilcisi Breidablik 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmış, Buducnosy'de ise iki oyuncu kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

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