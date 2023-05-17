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CANLI | Manchester City-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Manchester City-Real Madrid maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21:09 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City-Real Madrid

Manchester City-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem T.Kwiatkowski yönetecek. İki takım arasında oyanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, İlkay Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kross, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Real Madrid
27 dakika önce
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