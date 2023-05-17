Manchester City-Real Madrid
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem T.Kwiatkowski yönetecek. İki takım arasında oyanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.
11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, İlkay Gündogan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Kross, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr., Benzema