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Spor

CANLI | Maribor-Fenerbahçe

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşılaşacak. Maribor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:54 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Maribor-Fenerbahçe

Maribor-Fenerbahçe

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.15'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Maribor: Jug, Zinic, Mitrovic, Karic, Strajnar, Antolin, Vrhovec, Bozic, İlicic, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Luan, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi


#Maribor
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
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