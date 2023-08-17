Maribor-Fenerbahçe
Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.15'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. İlk maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Maribor: Jug, Zinic, Mitrovic, Karic, Strajnar, Antolin, Vrhovec, Bozic, İlicic, Brnic, Jakupovic
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Djiku, Luan, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi