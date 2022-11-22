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CANLI | Meksika-Polonya

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor. Meksika-Tunus maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Meksika-Polonya maçı kaç kaç?
Meksika ile Polonya karşılaşıyor

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maç oynanacak. Gruptaki ilk maçta Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Bu ikinci karşılaşmadaysa Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor.

Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

  • İlk 11'ler
  • Meksika'nın ilk 11'i: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Martin, Vega.
  • Polonya'nın ilk 11'i: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.
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