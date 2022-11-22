CANLI | Meksika-Polonya

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maç oynanacak. Gruptaki ilk maçta Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Bu ikinci karşılaşmadaysa Meksika ile Polonya karşı karşıya geliyor.
Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
- İlk 11'ler
- Meksika'nın ilk 11'i: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Herrera, Alvarez, Chavez, Lozano, Martin, Vega.
- Polonya'nın ilk 11'i: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.