ÖZET | Meksika-Polonya: 0-0

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Grupta Arjantin'i 2-1 yenen Suudi Arabistan zirvede bulunuyor.
Ayrıca karılaşmanın 56. dakikasında Polonya penaltı kazandı. Topun başına geçen Robert Lewandowski penaltıyı kullandı ama kaleci Ochoa gole izin vermedi.
Alınan bu sonuçla birlikte Meksika şu anda grupta ikinci, Polonya ise üçüncü sırada bulunuyor. Arjantin ise son sırada yer alıyor.
Lewandowski penaltıyı kaçırdı, Ochoa kurtardı
❌Polonya, Lewandowski ile penaltı vuruşundan yararlanamadı... pic.twitter.com/IpGJh7cjUr
❌Polonya, Lewandowski ile penaltı vuruşundan yararlanamadı... pic.twitter.com/IpGJh7cjUr— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022