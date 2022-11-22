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ÖZET | Meksika-Polonya: 0-0

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Robert Lewandowski'nin penaltısında, kaleci Ochoa gole izin vermedi. Meksika-Polonya maçının özetini ve Lewandowski'nin kaçırdığı, Ochoa'nın kurtardığı penaltıyı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meksika-Polonya 0-0 maç özeti izle: Dünya Kupası maç özetleri
Meksika ile Polonya berabere kaldı.

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Grupta Arjantin'i 2-1 yenen Suudi Arabistan zirvede bulunuyor.

Ayrıca karılaşmanın 56. dakikasında Polonya penaltı kazandı. Topun başına geçen Robert Lewandowski penaltıyı kullandı ama kaleci Ochoa gole izin vermedi.

Alınan bu sonuçla birlikte Meksika şu anda grupta ikinci, Polonya ise üçüncü sırada bulunuyor. Arjantin ise son sırada yer alıyor.

Lewandowski penaltıyı kaçırdı, Ochoa kurtardı

Meksika-Polonya maç özeti

Meksika-Polonya maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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