|
Spor

CANLI | Molde-Galatasaray

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde ile karşılaşacak. Molde-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:24 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Molde-Galatasaray

Molde-Galatasaray

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

11'ler

Molde: Karlstrom, Tiedemann, Hagelskjaer, Haugen, Linnes (Knudtzon), Eikrem, Mannsverk, Grodem, Lovik, Kitolano, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi


Elemelerde 31. randevu


Galatasaray, Avrupa’nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi’nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7’si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.


Norveç takımlarıyla 5. sınav


Cim Bom, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak. Molde ile ilk kez karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Rosenborg, UEFA Kupası’nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu’nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. UEFA Kupası’nda ise 2005- 2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen Aslan, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Cim Bom, sahasındaki mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda etti.


Son 16 maçta sadece 1 kez


Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Molde
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Salaten Tüncina Duası Arapça - Türkçe Okunuşu, Salat-ı Münciye Anlamı!