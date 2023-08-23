Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

11'ler

Molde: Karlstrom, Tiedemann, Hagelskjaer, Haugen, Linnes (Knudtzon), Eikrem, Mannsverk, Grodem, Lovik, Kitolano, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi





Elemelerde 31. randevu





Galatasaray, Avrupa’nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 30 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi’nin 30 eleme maçında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 68 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7’si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.





Norveç takımlarıyla 5. sınav





Cim Bom, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak. Molde ile ilk kez karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Rosenborg, UEFA Kupası’nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu’nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. UEFA Kupası’nda ise 2005- 2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen Aslan, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Cim Bom, sahasındaki mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda etti.





Son 16 maçta sadece 1 kez





Aslan, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV’ye sahasında 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılı ekip, sonrasında 12’si UEFA Avrupa Ligi ile 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.