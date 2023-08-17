Osijek-Adana Demirspor
Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanda Osijek ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem John Brooks yönetecek. İlk karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye