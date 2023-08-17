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CANLI | Osijek-Adana Demirspor

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanda Osijek ile karşılaşacak. Osijek-Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19:02 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Osijek-Adana Demirspor

Osijek-Adana Demirspor

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor deplasmanda Osijek ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem John Brooks yönetecek. İlk karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye


#Osijek
#Adana Demirspor
#UEFA Konferans Ligi
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