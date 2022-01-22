Sivasspor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilmedi.
Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı. Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.
- Muhtemel 11'ler
- Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Coffie, Sefa, Erdoğan, Henrique, Yatabare
- Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Sosa, Osayi, İrfan, Valencia, Serdar