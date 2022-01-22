Sivas'ta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ayrıca karşılaşmada ev sahibinin iki şutu direkten döndü.
Zajc ile Fenerbahçe öne geçti
Karşılaşmanın 18. dakikasında sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle sarı-lacivertliler mücadelede 1-0 öne geçti.
Henrique'den şık gol
Karşılaşmanın 74. dakikasında Sivasspor duran toptan eşitliği yakaladı. Topun başına geçen Pedro Henrique çok şık bir vuruşla topu filelere gönderdi ve mücadelenin skorunu tayin etti: 1-1
- Alınan bu beraberliğin ardından Fenerbahçe puanını 37'ye, Sivasspor ise 32'ye yükseltti. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yiğido ise deplasmanda Gaziantep'in konuğu olacak.
Fenerbahçe kalesinin atlattığı tehlike👇pic.twitter.com/R5O4Xuftib
Fenerbahçe kalesinin atlattığı tehlike👇pic.twitter.com/R5O4Xuftib— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 22, 2022