Sivasspor-Fiorentina
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanović yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fiorentina 1-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Samuel Saiz, Ahmed Musa, Caicedo
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Venuthi, Amrabat, Bonaventura, Antonin Barak, Kouame, Gonzalez, Jovic