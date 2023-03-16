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Spor

CANLI | Sivasspor-Fiorentina

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fiorentina 1-0 kazanmıştı. Sivasspor-Fiorentina maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

18:10 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivasspor-Fiorentina

Sivasspor-Fiorentina

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanović yönetecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fiorentina 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Cofie, Hakan, Ulvestad, Samuel Saiz, Ahmed Musa, Caicedo

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Venuthi, Amrabat, Bonaventura, Antonin Barak, Kouame, Gonzalez, Jovic




#Sivasspor
#Fiorentina
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
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CANLI | Sivasspor-Fiorentina
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