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Spor

ÖZET | Sivasspor-Fiorentina: 1-4

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı Fiorentina 1-0 kazanmıştı. Sivasspor-Fiorentina maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz.

22:41 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivasspor, Konferans Ligi'ne veda etti

Sivasspor, Konferans Ligi'ne veda etti

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Ekibimiz maçtan 4-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Sivasspor ilk maçı da 1-0 kaybetmişti.

Ekibimizin tek golünü 35.dakikada Erdoğan atarken, konuk ekibin gollerini 44.dakikada Arthur ile 62.dakikada Milenkovic ile 79.dakikada Goutas (k.k) attı.

Sivasspor-Fiorentina maç özeti

5. dakikada Dodo’nun ortasında ceza sahası sağ çaprazında Arthur’un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

9. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Terracciano topu kornere çeldi.

GOL
  • 35. dakikada Cofie’nin pasında topla buluşan Erdoğan ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
GOL
  • 44. dakikada Gonzalez’in şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Arthur filelere yolladı. 1-1
GOL
  • 62. dakikada Mandragora’nın köşe atışında penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Milenkovic’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada Ikone’nin yakın noktadan sert şutunda Ali Şaşal topu güçlükle çeldi.

74. dakikada Erdoğan’ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Appindangoye’nin kafa vuruşu auta çıktı.

GOL
  • 78. dakikada Mandragora’nın ortasında Goutas kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 1-3

81. dakikada Hakan yerdeyken Mandragora’ya yaptığı müdahale dolayısıyla kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

GOL
  • 89. dakikada Castrovilli ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 1-4

#Sivasspor
#Fiorentina
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
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ÖZET | Sivasspor-Fiorentina: 1-4
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