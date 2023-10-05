UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu’nda TSİ 22.00’de Spartak Trnava’ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler bu organizasyona 2. eleme turundan başladı. Zimbru’yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Maribor’u saf dışı bıraktı. Play-off turunda da Twente’yi geçen Kanarya, adını gruplara taşıdı.

Slovakya temsilcisi ise 2. eleme turunda Auda’yı, 3. eleme turunda Lech Poznan’ı elemeyi başarırken, play-off turunda Ukrayna ekibi Dnipro ile eşleşti ve rakibini eleyerek gruplara kalmayı başardı. Bu sezon gruplara Fenerbahçe, Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup ederek 3 puanla başlarken, Spartak Trnava ise Ludogorets’e 4-0’lık skorla kaybetti.