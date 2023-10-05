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Spartak Trnava-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Bu sezon Avrupa kupaları ve Süper Lig’de çıktığı 14 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, seriyi devam ettirmek istiyor. Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
20:01 . 5/10/2023 jeudi
Yeni Şafak
Spartak Trnava-Fenerbahçe

Spartak Trnava-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Anton Malatinsky Stadyumu’nda TSİ 22.00’de Spartak Trnava’ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler bu organizasyona 2. eleme turundan başladı. Zimbru’yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Maribor’u saf dışı bıraktı. Play-off turunda da Twente’yi geçen Kanarya, adını gruplara taşıdı.


Slovakya temsilcisi ise 2. eleme turunda Auda’yı, 3. eleme turunda Lech Poznan’ı elemeyi başarırken, play-off turunda Ukrayna ekibi Dnipro ile eşleşti ve rakibini eleyerek gruplara kalmayı başardı. Bu sezon gruplara Fenerbahçe, Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup ederek 3 puanla başlarken, Spartak Trnava ise Ludogorets’e 4-0’lık skorla kaybetti.


İlk 11'ler
Spartak Trnava:
Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris
Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Serdar Aziz, Becao, Osayi-Samuel, Crespo, Mert Hakan, Zajc, King, Kent, Batshuayi


#Fenerbahçe
#Spartak Trnava
#Konferans Ligi
il y a 2 heures
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