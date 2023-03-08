|
Reklam
Reklam
Spor

CANLI | Tottenham-Milan

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Milan karşı karşıya geliyor. Milano'da oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmıştı. Tottenham-Milan maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

22:36 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tottenham-Milan

Tottenham-Milan

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham sahasında Milan'ı konuk ediyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TV8,5'dan naklen yayınlanacak. Milano'da oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek.




#Tottenham
#Milan
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
default-profile-img
CANLI | Tottenham-Milan
Kentsel dönüşümde kira yardımı yükseldi
Yunus Günçe isimli oyuncudan vatandaşa küstah tehdit
Bakan Kurum: İstanbul'da taşınacak bir buçuk milyon konut için rezerv alan tespitini yaptık
Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.