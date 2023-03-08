Tottenham-Milan
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham sahasında Milan'ı konuk ediyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TV8,5'dan naklen yayınlanacak. Milano'da oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek.
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
CANLI | Tottenham-Milan
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