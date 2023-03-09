|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Tottenham-Milan:0-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Milan karşı karşıya geliyor. Milano'da oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmıştı. Tottenham-Milan maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

01:00 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tottenham-Milan

Tottenham-Milan

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham evinde Milan'ı ağırladı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi çeyrek finale yükseldi.

Tottenham'da Romero 79.dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.


#Tottenham
#Milan
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Tottenham-Milan:0-0
Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayeti
Mehmet Ali Kulat: Halk yüzde 70 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor
Halk Kemal Bey'in onarabileceğine inanmıyor: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in en sık görüştüğü anketçi deprem sonrası vatandaşın eğilimini açıkladı
ÖZET | Bayern Münih-PSG:2-0
Maraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.