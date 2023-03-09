Tottenham-Milan
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham evinde Milan'ı ağırladı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi çeyrek finale yükseldi.
Tottenham'da Romero 79.dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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