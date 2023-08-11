Trabzonspor-Antalyaspor
Trendyol Süper Lig'de sezon Trabzonspor-Antalyaspor maçı ile açılıyor. Papara Park'ta oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor’da tek belirsizlik
Bordo-Mavililer, transferde şu ana kadar ilk 11’e yönelik net hamleler yapmış değil. Dolayısıyla bu akşam sahaya çıkacak 11, geçen sezonki kadronun benzeri olacak. Sadece yenilerden Kourbelis’in başlaması bekleniyor. Stoperde ise bir başka yeni transfer ile genç Ali Şahin arasında Bjelica karar vermiş değil. Orsic ve Fernandez’in yanı sıra Siopis ile Hüseyin Türkmen’in de sakatlığı var.
Antalyaspor’da büyük değişim
Forveti Haji Wright’ı 9 milyon Euro’ya satan Antalyaspor’da bugün ileri uçta yeni transfer Adam Buksa forma giyecek. Teknik direktör Nuri Şahin’in, Kaluzinski ve Erdoğan Yeşilyurt gibi diğer yeni isimlere de 11’de şans vermesi bekleniyor. Ayrıca yaz döneminde kadroya katılan Zymer Bytqi, Assombalonga ve Holtmann, Nuri hocanın diğer kozları. Güney ekibi, Trabzonspor’la oynadığı son 10 lig maçının 5’inden puan çıkardı.