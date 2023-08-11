Bordo-Mavililer, transferde şu ana kadar ilk 11’e yönelik net hamleler yapmış değil. Dolayısıyla bu akşam sahaya çıkacak 11, geçen sezonki kadronun benzeri olacak. Sadece yenilerden Kourbelis’in başlaması bekleniyor. Stoperde ise bir başka yeni transfer ile genç Ali Şahin arasında Bjelica karar vermiş değil. Orsic ve Fernandez’in yanı sıra Siopis ile Hüseyin Türkmen’in de sakatlığı var.