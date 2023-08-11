Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 8.dakikada Denswill kaydetti. Bordo-mavili ekip sezonun ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.