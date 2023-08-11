Trabzonspor-Antalyaspor
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 8.dakikada Denswill kaydetti. Bordo-mavili ekip sezonun ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor-Antalyaspor maç özeti
9. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’un solundan ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol kanattan ortasında Umut Bozok’tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Umut Bozok’un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.