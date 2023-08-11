|
Spor

ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor-Antalyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:55 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor-Antalyaspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 8.dakikada Denswill kaydetti. Bordo-mavili ekip sezonun ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor-Antalyaspor maç özeti

9. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’un solundan ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sol kanattan ortasında Umut Bozok’tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Umut Bozok’un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Antalyaspor
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi