Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Valerien Ismael'in ilk maçı
Beşiktaş’ın, Trabzonspor ile oynayacağı maç, aynı zamanda teknik direktör Valerien Ismael’in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Önder Karaveli’nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, ilk maçında Trabzonspor’a karşı 3 puan almaya çalışacak.
Beşiktaş’ta cezası sona eren Ersin Destanoğlu, teknik direktör Valerien Ismael’in görev vermesi halinde 1 maçlık ara sonrası kaledeki yerini alacak. Genç kaleci, Hatayspor maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.
- STAT: Medical Park
- HAKEM: Zorbay Küçük
- SAAT: 20.30
- YAYIN: beIN Sports 1
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswill, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida (Necip), Montero, Rosier, Josef, Can, Umut, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
- TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael