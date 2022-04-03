Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Trabzonda kazanan çıkmadı
FUTBOL FUTBOL

Trabzon'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yüksek tempoda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 56. dakikada Andreas Cornelius kaydederken, Beşiktaş'ın golünü ise 71. dakikada Valentin Rosier attı. Ayrıca mücadelenin 81. dakikasında Siopis'e tokat atan Larin, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 71'e, Beşiktaş ise 47'ye yükseltti. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
  • 18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
  • 24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
  • 45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.
  • 56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
  • 67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
  • 69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
  • 80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.
  • 90 2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
  • Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor'dan muhteşem koreografi: "Şampiyonluğun Hikayesi"
SPOR
Trabzonspor'dan muhteşem koreografi: "Şampiyonluğun Hikayesi"

Larin 70'te oyuna girdi 80'de tokat attı
SPOR
Larin 70'te oyuna girdi 80'de tokat attı

Kural hatası yapıldı

'Kural hatası yapıldı'

​​Eski hakem Ahmet Çakar, derbide yanlış karar verildiğini söyledi.
Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu

Kerem Kamal
Avrupa Şampiyonu

​Grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.
Onun Gibinin üçüncü bölümü yayında: Onun hayatı yalansızdı

Akyazı'da <br>kazanan çıkmadı

Akyazı'da
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile berabere kaldı.
Güreşte <br>bir altın daha

Güreşte
bir altın daha

​Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu.

'Çifte bayram olacak'

'Çifte bayram olacak'

​Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi.
Şampiyonluğun hikayesi

Şampiyonluğun hikayesi

Trabzonsporlu taraftarlardan muhteşem koreografi.

Tokat attı

Tokat attı

​Larin 70'te oyuna girdi, 80'de kırmızı kart gördü.

​Gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

​Altı kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı var.

Ukraynalı sivillerden Rus askerlerine son darbe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.